Belçika Kraliyet Ailesi'ne 26 yaşında yeni "prens"

Resmi haber ajansı Belga'ya göre 62 yaşındaki Prens Laurent, geçen yıl oğlu olduğunu kamuoyuna açıkladığı Clement'ın babalığını resmi kayıtlarda tanıdı.

Böylece Clement, Laurent'ın diğer çocuklarıyla aynı şekilde babasının yasal mirasçısı konumuna geldi.

26 yaşındaki Clement'ın "Belçika Prensi" ünvanını resmi olarak kullanabilmesi için ise Kral Philippe'in kraliyet kararnamesi imzalaması gerekiyor.

Kral Philippe, daha önce bu yönde bir kararname imzalamaya hazır olduğunu belirtmişti.

Belçika Anayasası'nın tahtın "meşru soydan gelenlere" geçmesini öngörmesi nedeniyle evlilik dışında dünyaya gelen Clement, tahtın veraset sırasına dahil olmayacak.

Prens Laurent geçen yıl babalığını açıklamıştı

Belçika Kraliyet Ailesi'nin "renkli" kişiliklerinden biri olarak tanınan Prens Laurent, 2025'te yaptığı açıklamayla uzun süredir kamuoyunda konuşulan iddiaları doğrulayarak, Clement'ın biyolojik babası olduğunu duyurmuştu.

Clement, Belçika'da "Wendy Van Wanten" adıyla tanınan şarkıcı ve televizyon yıldızı Iris Vandenkerckhove ile Prens Laurent'ın ilişkisinden dünyaya gelmişti.

