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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun Libya'daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor." dedi.

Tevfik Durul   | 17.08.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya çağrısı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya meselesinin barışçıl yollardan çözülmesi gerektiğini belirterek, "Uluslararası toplumun Libya'daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor." dedi.

Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katılmak için Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libyalı mevkidaşım Tahir Siyala ile görüşmemizde Libya meselesinin barışçıl yollardan çözülmesinin önemini vurguladık. Uluslararası toplumun Libya'daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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