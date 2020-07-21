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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara en ağır cezalar verilmeli

TBMM Başkanı Şentop, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin, "Gencecik bir kızımızın daha hayalleri bir cani tarafından yok edildi. Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli." dedi.

Alper Atalay   | 21.07.2020
TBMM Başkanı Şentop: Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara en ağır cezalar verilmeli

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi. 

Mustafa Şentop, paylaşımında, "Gencecik bir kızımızın daha hayalleri bir cani tarafından yok edildi. Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli ve hepimiz aynı hassasiyeti göstermeliyiz." ifadesine yer verdi. 

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