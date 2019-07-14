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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz konusunda telefon diplomasisi sürüyor.

Tevfik Durul   | 14.07.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bu telefon görüşmelerinde Doğu Akdeniz konusunun ele alındığı belirtildi.

Çavuşoğlu, cuma günü de mevkidaşları Slovak Miroslav Lajcak, Kırgız Çıngız Aydarbekov, Sloven Miro Cerar, Rumen Theodor Viorel Melescanu ve Maltalı Carmelo Abela ile Doğu Akdeniz konusunda telefon görüşmeleri yapmıştı.

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