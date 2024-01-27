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Kurumsal Haberler

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Ateş yolu" fotoğrafına oy verdi

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fatma Eda Topcu  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Ateş yolu" fotoğrafına oy verdi

İstanbul

Aksoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğraflarını oyladı.

"Haber" kategorisinde Yassine Gaidi'nin "Umut ve korku" fotoğrafını seçen Aksoy, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Jeoffrey Maitem'in "Ateş yolu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Spor"da tercihini Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman", "Deprem: Umut" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Hoş geldin" karesinden yana kullandı.

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