Vali Ayyıldız AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

İZMİR

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyen Ayyıldız, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Ayyıldız, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği "Gazze'de Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in çektiği "Ali Dede ve Kedisi", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Vali Ayyıldız, tüm fotoğrafları çok beğendiğini, Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ettiklerini bildirdi.



Muhabir: Tezcan Ekizler