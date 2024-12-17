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Kurumsal Haberler

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Begeç, AA ekibini kabul etti

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, "Trablus Medya Günleri" forumu kapsamında Libya'da bulunan Anadolu Ajansı (AA) yöneticilerini kabul etti.

Muhammed Semiz  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Begeç, AA ekibini kabul etti

Trablus

Türkiye'nin Trablus'taki Büyükelçilik binasında gerçekleşen görüşmeye, AA Global Haberler Direktörü Faruk Tokat, Haber Akademisi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, AA Teyit Hattı Müdürü Ömer Faruk Görçin, AA Siber Güvenlik Müdürü Murathan Ok ve Ankara Haberleri Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz Güldaş katıldı.

AA yöneticileri, Begeç'e "Trablus Medya Günleri" forumundaki atölye çalışmaları hakkında bilgi verdi.


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