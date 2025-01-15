Dolar
35.47
Euro
36.69
Altın
2,690.01
ETH/USDT
3,291.00
BTC/USDT
99,037.00
BIST 100
9,681.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Çobanoğlu'nun AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Geriye Kalan" oldu

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Burak Dağ  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Çobanoğlu'nun AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Geriye Kalan" oldu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Başkonsolos Çobanoğlu, Kudüs Başkonsolosluğunda, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Çobanoğlu, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan", "Günlük hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Görkemli gece" fotoğraflarını seçti.

Çobanoğlu, "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" karelerini tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" karesini seçen Çobanoğlu, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" karesini oyladı.

"Özgür Suriye" kategorisinde seçtiği fotoğrafı çok beğendiğini dile getiren Çobanoğlu, "Suriye'de dönüşüm, değişim çok hızlı oldu. İnşallah çok da iyi yönde ilerliyor. Halkın ilk günkü coşkusunu yansıtan, özellikle Suriye'den kaçıp diğer ülkelere sığınan Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmesine de fırsat verecek olan bu dönüşümün Almanya'daki kutlamalara yansıyan bir karesi." ifadelerini kullandı.

"Haber" kategorisinde seçtiği "Geriye kalan" karesine ilişkin ise Çobanoğlu, fotoğrafın kendisini çok etkilediğini vurgulayarak, Gazze'de yaşanan yıkımın bu kare ile gözler önüne serildiğini belirtti.

Çobanoğlu, "Fotoğraf, aslında kendi kendini anlatıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana bu kadar küçük bir kara parçasında yaşanan yıkımın boyutlarını tamamıyla gözler önüne seriyor." dedi.

AA foto muhabirlerinin çektiği karelerin 2024 yılını her açıdan özetlediğini belirten Çobanoğlu, Suriye'de uzun zamandır beklenen değişimin gerçekleşmesi, 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlayan çatışmaların devam etmesi, sporda Türkiye'nin kazandığı başarılar ve çevre konusundaki sorunların giderek artmasının geçen yıla damga vurduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM ile Gençlik ve Spor ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında işbirliği protokolü imzalandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aileyi merkeze alan bir eylem planını hayata geçirdik
Türk Kızılay Hatay'daki depremzede kadınlar için aşçılık atölyesi düzenledi
Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi 17 Ocak Cuma günü açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Benzer haberler

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Çobanoğlu'nun AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Geriye Kalan" oldu

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Çobanoğlu'nun AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Geriye Kalan" oldu

Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lora, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

TİKA Başkanı Kayalar, "Yılın Kareleri" oylamasında "Her şeye rağmen" fotoğrafını seçti

Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreteri Sorgun'un tercihi "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" karesi oldu

Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreteri Sorgun'un tercihi "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" karesi oldu
Şili'nin Ankara Büyükelçisi Arcos, "Her şeye rağmen" adlı fotoğrafa oy verdi

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Arcos, "Her şeye rağmen" adlı fotoğrafa oy verdi
Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Küçükşabanoğlu'nun tercihi "Buzun üstünde, suyun altında" oldu

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Küçükşabanoğlu'nun tercihi "Buzun üstünde, suyun altında" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet