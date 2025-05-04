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Teknoloji, Kurumsal Haberler, TEKNOFEST

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, TEKNOFEST KKTC'de AA'ya konuştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, TEKNOFEST KKTC'ye çok büyük ilgi gösterildiğine işaret etti.

Zeynep Duyar  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, TEKNOFEST KKTC'de AA'ya konuştu Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Lefkoşa

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

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Gezeravcı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TEKNOFEST'in yurt dışında Azerbaycan'ın ardından KKTC'de gerçekleştirildiğini anımsattı.

TEKNOFEST'lere katılım ve ilginin çok fazla olduğuna dikkati çeken Gezeravcı, bu etkinliğin, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olduğunu söyledi.

Gezeravcı, 4 gündür KKTC'de coşku ve heyecan yaşadıklarını belirterek, festival boyunca bütün faaliyet alanlarını teker teker dolaşarak, vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlattı.

"İlgi, alaka çok memnun edici"

Gençlerin ilgi, alaka, dikkat ve süreçte aktif rol alma çabalarının had safhada olduğunu aktaran Gezeravcı, "Gelen katılımcı kardeşlerimizin çoğu sadece gezmek amacıyla değil, bizzat stantlarda oluşturulmuş öğelerin içerisinde rol alma, yarışmacı olarak katılmak için buradalar. Sıradan oyunların değil, ciddi şekilde mevcut potansiyellerini yansıtabilecekleri bilim ve teknoloji alanındaki uygulama faaliyetlerinin içerisinde yer alıyorlar. İlgi, alaka hakikaten çok memnun edici." diye konuştu.

Burada bulundukları süreçte iki üniversitede konferans verdiğini anlatan Gezeravcı, bugüne kadar 160'tan fazla şehir değiştirerek bu şekilde 350'nin üzerinde program icra ettiklerini bildirdi.

"Bu yıl TEKNOFEST İstanbul, muhtemelen yeni bir rekorun kırılacağı bir TEKNOFEST olacak." ifadesini kullanan Gezeravcı, İstanbul'a, sadece Türkiye'nin değil dünyanın kavşak noktası olması dolayısıyla sadece yurt içinden değil, yurt dışından da çok sayıda katılımcı beklediklerini söyledi.

IAC için hazırlıklar sürüyor

Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) bu yıl Sydney'de gerçekleştirileceğini belirten Gezeravcı, şunları kaydetti:

"2026'da bu önemli organizasyon Antalya'da icra edilecek. Buna yönelik devletimizin iradesiyle çalışmalar, zaten adaylık sürecini almış olduğumuz Azerbaycan'daki IAC organizasyonundan bu yana devam ediyor. Hazırlıklar şu anda belli takvimler dahilinde, belli aşamaların kontrol sürecini yürüterek devam ettiriliyor. Sydney'in önemi, bizim organizasyonumuzdan hemen önce olması."

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