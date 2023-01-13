Türk Dünyası Edebiyat Ödülü sahibi Sultan, oyunu "Alacakaranlık ritüeli" fotoğrafına verdi
Türk Dünyası 2022 Edebiyat Ödülü sahibi, ünlü Özbek yazar İsacan Sultan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçimini yaptı.
Taşkent
Türk Dil Kurumu tarafından her yıl düzenli olarak çeşitli kurum ve kişilere verilen "2022 Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Roman) Ödülü" ile "Özbekistan Halk Yazarı" unvanı sahibi, birçok kitabı Türkçeye çevrilen İsacan Sultan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.
Sultan, "haber" kategorisinde Murat Şengül’ün İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısının ardından caddenin Türk bayraklarıyla donatıldığını gösteren "Yolumuz bir" fotoğrafına oy verdi.
"Spor" kategorisinde tercihini Cüneyt Çelik'in, otomobil sporlarında 2021'de şampiyonluk kazanan pilotların buzla kaplı Çıldır Gözü üzerinde atlı kızakla yarış yaptığını gösteren "Beygir gücü" adlı fotoğrafından yana kullanan Sultan, "çevre-yaşam" kategorisinde de İsmail Kaplan'ın, Kars'ta tarım arazilerindeki hasadın ardından kadınların üründeki yabancı maddelerin ayıklanması için rüzgara karşı buğday ve arpa savurduğunu yansıtan "Alacakaranlık ritüeli" adlı fotoğrafına oy verdi.
Sultan, AA tarafından geleneksel haline getirilen yarışmadaki tüm fotoğrafların çok iyi olduğunu dile getirdi.
Kaleme aldığı çok sayıda eseri bulunan ünlü Özbek yazar İsacan Sultan'ın "İrem Bahçesi", "Yufka Yürekli Ana", "Korkuluk" eserleri Türkçeye çevrilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.