TRT Genel Müdürü Sobacı'nın tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafı oldu
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Sobacı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği haber, çevre ve yaşam ile spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan TRT Genel Müdürü Sobacı, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını oyladı.
Zahid Sobacı, çevre ve yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın çektiği "Masumiyet" fotoğrafına oy verdi.
Sobacı, spor kategorisinde de oyunu Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür Secdesi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.
Oylamanın ardından AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz, TRT Genel Müdürü Sobacı'ya tamamı geri dönüşüm parçalarından yapılan fotoğraf makinesi, Sobacı da Karagöz'e TRT Retro Pikap hediye etti.
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AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği Yılın Fotoğrafları oylamasına, her yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı katılıyor.