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Kurumsal Haberler

TDV Genel Müdürü Turan AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fırat Taşdemir  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
TDV Genel Müdürü Turan AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ankara

Turan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek seçimini yaptı.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" fotoğrafına oy veren Turan, "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğaz'ın şahitliği" adlı karesini seçti.

Turan, "Spor"da tercihini Sergei Gapon'un, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında FC Copenhagen ile Manchester United takımları arasında oynanan müsabakada bir taraftarın sahaya girerek Filistin bayrağı açmasını gösteren "Sahada isyan" fotoğrafından yana kullandı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arık'ın "Ha gayret" başlıklı fotoğrafını oylayan Turan, "Gazze: Kanıt"ta ise Belal Khaled'in çektiği "Çaresiz hayatlar" fotoğrafını seçti.

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