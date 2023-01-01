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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Arcos "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Ekmek teknesi" fotoğrafına oy verdi

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Behlül Çetinkaya   | 01.01.2023
Şili'nin Ankara Büyükelçisi Arcos "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Ekmek teknesi" fotoğrafına oy verdi

Ankara

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Arcos, "haber", "çevre-yaşam" ile "spor" kategorilerindeki kareleri oyladı.


Ekmek teknesi

Arcos, "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafına oy vererek, karenin Türkiye için özel bir anı yakaladığını belirtti.

Türkiye'de futbolun bir tutku olduğunu kaydeden Arcos, fotoğrafın çekildiği Türkiye-Angola Ampute Futbol Dünya Kupası finalini izleme şansını bulduğunu da ifade etti.


Şampiyonlar

Arcos, "haber" kategorisinde ise oyunu Ali Atmaca'nın "Ekmek teknesi" isimli fotoğrafından yana kullandı. Fotoğrafın, Türk dış politikasının insani vizyonunu pekiştirdiğini anlatan Arcos, tahıl anlaşmasının Türkiye'nin önemini ortaya koyduğuna vurgu yaptı.


Bal festivali

"Çevre-yaşam" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Bal festivali" fotoğrafına oy veren Arcos, fotoğrafın arıların tarım ve gıda açısından önemini gösterdiğine değindi.

Arcos, Türkiye'nin dünyanın en büyük ikinci bal üreticisi ve en büyük bal tüketicilerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "2022'de Arıcılık Kongresi İstanbul'da düzenlenmişti, 2023'te ise Şili'de düzenlenecek." diye konuştu.

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