Şili'nin Ankara Büyükelçisi Arcos "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Ekmek teknesi" fotoğrafına oy verdi
Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Arcos, "haber", "çevre-yaşam" ile "spor" kategorilerindeki kareleri oyladı.
Ekmek teknesi
Arcos, "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafına oy vererek, karenin Türkiye için özel bir anı yakaladığını belirtti.
Türkiye'de futbolun bir tutku olduğunu kaydeden Arcos, fotoğrafın çekildiği Türkiye-Angola Ampute Futbol Dünya Kupası finalini izleme şansını bulduğunu da ifade etti.
Şampiyonlar
Arcos, "haber" kategorisinde ise oyunu Ali Atmaca'nın "Ekmek teknesi" isimli fotoğrafından yana kullandı. Fotoğrafın, Türk dış politikasının insani vizyonunu pekiştirdiğini anlatan Arcos, tahıl anlaşmasının Türkiye'nin önemini ortaya koyduğuna vurgu yaptı.
Bal festivali
"Çevre-yaşam" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Bal festivali" fotoğrafına oy veren Arcos, fotoğrafın arıların tarım ve gıda açısından önemini gösterdiğine değindi.
Arcos, Türkiye'nin dünyanın en büyük ikinci bal üreticisi ve en büyük bal tüketicilerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "2022'de Arıcılık Kongresi İstanbul'da düzenlenmişti, 2023'te ise Şili'de düzenlenecek." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.