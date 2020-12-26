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Kültür Sanat, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Seksenler dizisinin oyuncularının tercihi 'Sofranın sürpriz konuğu'

TRT1'de yayınlanan "Seksenler" dizisi ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, haber, spor ve yaşam kategorilerinde beğendikleri kareler için oy kullandı.

Salih Şeref   | 26.12.2020
Seksenler dizisinin oyuncularının tercihi 'Sofranın sürpriz konuğu'

İstanbul

TRT1'de yayınlanan "Seksenler" dizisi ekibi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dizinin oyuncularından Şoray Uzun, Berat Yenilmez ve Kemal Kuruçay, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Oyuncu Şoray Uzun spor kategorisinde Kate Green'in, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu müsabakalarında Galatasaray'ın İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geldiği karşılaşmada, Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin topa vuruşunu gösteren "Galatasaray Avrupa Sahnesinde" fotoğrafına oy verdi.

Berat Yenilmez'in yaşam kategorisindeki tercihi Muhammed Said'in, Suriye'nin İdlib kentinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bir kampta çocukların, ateşkes ortamında uçurtma uçurarak eğlenmesini anlatan "Ateşkesin gölgesinde 'uçurtma' etkinliği" başlıklı fotoğrafı oldu.

Kemal Kuruçay ise "yaşam" kategorisinde, Özkan Bilgin'in çektiği, Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Mustafa ve Baran Erbay kardeşlerin çobanlığını yaptığı develerin zaman zaman sofralarına konuk olmasını anlatan "Sofranın sürpriz konuğu" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

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