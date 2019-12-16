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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Oyuncu Volkan Severcan'ın tercihi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar'

Ünlü oyuncu Volkan Severcan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, favori karelerini belirledi.

Behçet Alkan   | 16.12.2019
Oyuncu Volkan Severcan'ın tercihi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' Fotoğraf: Alpaslan Körükcü/AA

Nevşehir

"İkinin biri" adlı tiyatro oyununda sahne almak için Nevşehir'e gelen ünlü oyuncu Volkan Severcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi. 

Severcan, haber kategorisinde tercihini Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafından yana kullandı.


Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar

Yaşam kategorisinde, Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafı için oy kullanan Severcan, spor kategorisinde ise Ayşen İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafını seçti.


Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" çalışmasını çok değerli bulduğunu belirten Severcan, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Heyecan verici fotoğraflar var. Bu karelere baktıktan sonra insan keşke AA'nın tüm fotoğraflarını görseydim diyor. Ben amatör bir fotoğrafçıyım. Fotoğraf sitelerini de olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Kişisel fotoğraf sergisi de açtım. Bakarsınız bir gün benim bir fotoğrafım da burada olur." dedi.


Milli yüzücüden Tokyo hedefi

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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