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Kurumsal Haberler

Muğla Valisi Akbıyık: AA en zorlu günlerinde milletin sesi, bağımsızlık mücadelesinin güçlü kalemi olmuştur

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Anadolu Ajansının (AA) 105'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Durmuş Genç  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Muğla Valisi Akbıyık: AA en zorlu günlerinde milletin sesi, bağımsızlık mücadelesinin güçlü kalemi olmuştur

Muğla

Vali Akbıyık, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde milletin sesi, bağımsızlık mücadelesinin güçlü kalemi olduğunu vurguladı.

Kurtuluş Savaşı süresince halkı doğru bilgilendirmek, milli birliği tehlikeye düşürebilecek yalan haber ve kışkırtmalara karşı kamuoyunu aydınlatmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının, kuruluşundan bugüne kadar ilkeli, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışından ödün vermeden hizmetini sürdürdüğünü belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bir asrı aşan köklü geçmişiyle Anadolu Ajansı, sadece ülkemizin değil, dünyanın saygın haber kaynaklarından biri haline gelmiş, dijital çağda da doğruluk, hız ve tarafsızlık ilkeleriyle hareket ederek hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde hem de ülkemizin uluslararası alanda tanıtımında önemli görevler üstlenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle milli mücadele yıllarından itibaren kamuoyunu doğru bilgiyle buluşturan Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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