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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Milli para halterci Nazmiye Muratlı'nın AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Azimle Gelen" oldu

Milli para halterci Nazmiye Muratlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Halis Kalkan  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Milli para halterci Nazmiye Muratlı'nın AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Azimle Gelen" oldu Fotoğraf: Halis Kalkan/AA

Hatay

Muratlı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazanan Muratlı, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Spor"da Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" karelerine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını beğenen Muratlı, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Namaz vakti" karesini tercih etti.

Muratlı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lukas Kabon'ın "Kurtarılan can" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Nazmiye Muratlı, emeği geçenlere teşekkür etti.

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