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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Milli halterci Özbek 'Kadınlar için daldı' fotoğrafına oy verdi

Avrupa Şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fatih Çakmak   | 17.12.2021
Milli halterci Özbek 'Kadınlar için daldı' fotoğrafına oy verdi

Ankara

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen milli halterci, haber, yaşam ve spor kategorilerinde 3 fotoğrafa oy verdi.

Ay-yıldızlı sporcu Furkan, spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Milli halterci, haber kategorisinde ise Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğrafından yana oy kullanırken, yaşam kategorisinde de İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" başlıklı fotoğrafı oyladı.

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