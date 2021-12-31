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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Milli halterci Nazmiye Muratlı'nın tercihi 'Engelli basketbolcunun sevinci' oldu

Milli halterci Nazmiye Muratlı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mustafa Özer   | 31.12.2021
Milli halterci Nazmiye Muratlı'nın tercihi 'Engelli basketbolcunun sevinci' oldu Fotoğraf: Mustafa Özer/AA

Hatay

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Nazmiye Muratlı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği kareleri seçti.

Milli sporcu, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Nazmiye Muratlı, emeği geçenlere teşekkür etti.

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