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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Mardin Valisi Demirtaş'ın seçimi 'Ciğerlerimiz yandı' oldu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Halil İbrahim Sincar, Şahin Seçen   | 14.12.2021
Mardin Valisi Demirtaş'ın seçimi 'Ciğerlerimiz yandı' oldu Fotoğraf: Şahin Seçen / AA

Mardin

Demirtaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında haber, yaşam ve spor kategorisindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde "Ciğerlerimiz yandı", spor kategorisinde "Keyfim yerinde" ve yaşam kategorisinde " İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafları seçen Demirtaş, AA'nın çok güzel işler yaptığını belirtti.

AA çalışanlarına başarılar dileyen Demirtaş, fotoğrafları çok beğendiğini kaydetti.

Demirtaş, "Tercih etmekte biraz zorlandım çünkü bütün fotoğraflar güzel. Herkesi tebrik ediyorum." dedi.

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