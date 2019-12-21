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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

'Mantı bükenlerin' tercihi 'Teröre başörtülü yanıt' fotoğrafı oldu

Kayseri'deki lokantalarda mantı yapan kadınlar, Anadolu Ajansınca düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Esma Küçükşahin   | 21.12.2019
'Mantı bükenlerin' tercihi 'Teröre başörtülü yanıt' fotoğrafı oldu Fotoğraf: Esma Küçükşahin/AA

Kayseri

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi'nin işlettiği Kafesinan Hanımeli Lokantası'nda meşhur Kayseri mantısı yapan kadınlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yıl boyunca çektiği haber, yaşam ve spor kategorisindeki fotoğrafları inceledi.


Teröre başörtülü yanıt 

Mantı yaparak evinin bütçesine katkıda bulunan Fatma Muratdağı, haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.


Harran'da yaşam

Ayşe Özçelik de haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafını seçti.


Beyaz yürüyüş

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Özçelik, emek veren herkesi tebrik etti.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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