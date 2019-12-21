'Mantı bükenlerin' tercihi 'Teröre başörtülü yanıt' fotoğrafı oldu
Kayseri'deki lokantalarda mantı yapan kadınlar, Anadolu Ajansınca düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kayseri
Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi'nin işlettiği Kafesinan Hanımeli Lokantası'nda meşhur Kayseri mantısı yapan kadınlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yıl boyunca çektiği haber, yaşam ve spor kategorisindeki fotoğrafları inceledi.
Teröre başörtülü yanıt
Mantı yaparak evinin bütçesine katkıda bulunan Fatma Muratdağı, haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Harran'da yaşam
Ayşe Özçelik de haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafını seçti.
Beyaz yürüyüş
Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Özçelik, emek veren herkesi tebrik etti.
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