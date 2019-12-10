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Kurumsal Haberler

Malatya'da kayısı satıcıları 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da kayısı satıcıları Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori fotoğraflarını seçti.

Okan Coşkun   | 10.12.2019
Malatya'da kayısı satıcıları 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

Malatya'da kayısı satıcıları Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da saldırı

Kent merkezi Şire Pazarı'nda iş yerleri bulunan Murat Şahin, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.


Kırmızı sezon

Şire Pazarı esnafı olarak her yıl oylamaya katıldıklarını belirten Şahin, "Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarını ve haberlerini sürekli takip ediyoruz. Fotoğraflar zaten profesyonelce çekilmiş. Olağanüstü görselliğe sahip fotoğraflar var." dedi.


Millilerden asker selamı

Şire Pazarı'nda iş yeri bulunan Emrah Öztürk de haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.


"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

Fotoğrafların yaşanmış olayları bire bir aktardığını dile getiren Öztürk, beğenerek oy verdiklerini söyledi.


Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor

Öztürk, AA'yı takip ettiğini ve her yıl oylamaya katılarak destek verdiğini ifade etti.

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