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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Lübnan Çevre Bakanı Yasin tercihini "İdlibli gencin yürüme hayali"nden yana yaptı

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İdiris Okuduci   | 31.12.2021
Lübnan Çevre Bakanı Yasin tercihini "İdlibli gencin yürüme hayali"nden yana yaptı

Beyrut

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları detaylı şekilde inceleyen Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından Kaçış", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlibli gencin yürüme hayali", spor kategorisinde ise Mert Alp Derviş'in "Donmuş gölde buz hokeyi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Yılın Fotoğrafları 2021

"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Yasin, AA'nın 2021'i fotoğraf kareleriyle çok iyi bir şekilde yansıttığını söyledi.


İdlibli gencin yürüme hayali

Yasin ayrıca AA'nın tüm çalışanlarına başarılar diledi.


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