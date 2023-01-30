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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Libya Kültür Bakanı Tuği'nin "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Yangın müdahalesi" oldu

Libya Kültür Bakanı Mebruke Tuği, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aydoğan Kalabalık   | 30.01.2023
Libya Kültür Bakanı Tuği'nin "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Yangın müdahalesi" oldu Fotoğraf: Mohammed Ertima/AA

Trablus

Tuği, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.


Yangın müdahalesi

Haber kategorisinde Sayed Khodaiberdi Sadat'ın "Bir annenin en değerlisi" adlı fotoğrafını oylayan Tuği, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" adlı fotoğrafı, spor kategorisinde ise Aytaç Ünal'ın "Merve'nin masa tenisi servisi" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.


Merve’nin servisi

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği Yılın Fotoğrafları oylamasına, her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı katılıyor.


Annesinin iki gözü

Geçen yıl 312 bin 136 kişinin katıldığı Yılın Fotoğrafları oylaması, "yilinfotograflari.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak'a kadar devam edecek.

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