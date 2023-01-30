Libya Kültür Bakanı Tuği'nin "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Yangın müdahalesi" oldu
Libya Kültür Bakanı Mebruke Tuği, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Trablus
Tuği, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.
Yangın müdahalesi
Haber kategorisinde Sayed Khodaiberdi Sadat'ın "Bir annenin en değerlisi" adlı fotoğrafını oylayan Tuği, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" adlı fotoğrafı, spor kategorisinde ise Aytaç Ünal'ın "Merve'nin masa tenisi servisi" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.
Merve’nin servisi
AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği Yılın Fotoğrafları oylamasına, her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı katılıyor.
Annesinin iki gözü
Geçen yıl 312 bin 136 kişinin katıldığı Yılın Fotoğrafları oylaması, "yilinfotograflari.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak'a kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.