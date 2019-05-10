Latin Amerika Yılın Fotoğrafları Yarışması'nda AA foto muhabirine ödül
AA foto muhabiri Juancho Torres, Latin Amerika Yılın Fotoğrafları Yarışması'nda "Haber" kategorisinde Kolombiya'da silahlı çatışmanın kurbanları tarafından üretilen el yapımı protezleri işlediği "Kara Mayınlarının Mirası" serisiyle ikinci oldu.
Ankara
Latin Amerika Yılın Fotoğrafları Yarışması'nda, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Juancho Torres "Haber" kategorisinde "Kara Mayınlarının Mirası" serisiyle ikincilik ödülünü kazandı.
Latin Amerika genelinde 2011'den itibaren düzenlenen yarışmada Torres, "Haber" kategorisinde Kolombiya'da silahlı çatışmanın kurbanları tarafından üretilen el yapımı protezleri işlediği "Kara Mayınlarının Mirası" serisiyle ikinciliğe layık görüldü.
Çalışmasında, standart protezleri karşılayamadıkları için ahşap, plastik kaplar, kumaş, deri ve metal gibi malzemelerle kendi elleriyle protez yapan Kolombiyalıların hikayesine odaklanan Torres yaptığı açıklamada, bu protezlerin Kolombiya'da sağlık sistemine erişimi kısıtlı olan ve ellerinde ne varsa onu değerlendirmek zorunda kalan kişilerin mevcut durumunun bir göstergesi olduğuna işaret etti.
Torres, "Galeri, çatışmanın kurbanlarının sınır tanımayan yaratıcılıklarını yansıtıyor. Birçoğu, ülkenin sağlık sistemine erişimi olmayan ve kendi protezlerini üreterek yaşamanın bir yolunu bulan savaş kurbanları." ifadelerini kullandı.
Foto muhabirlerinin toplumcu niyetleri olduğunu ve bu şekilde motive olduklarını anlatan Torres, "Kara mayınları üzerine 2016'dan beri çalışıyorum ve bu süreçte hayatta kalan kişilerin güçlendirilmesi gibi farklı birçok şeye tanık oldum." dedi.
Torres, fotoğrafları Kolombiya Entegre Rehabilitasyon Merkezi Vakfında (CIREC) çektiğini belirterek, protezlerin son zamanlarda barış mesajı veren sanat eserleri gibi sergilendiklerini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.