Dolar
18.81
Euro
20.42
Altın
1,936.09
ETH/USDT
1,621.10
BTC/USDT
22,885.00
BIST 100
5,412.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Kırgızistan Devlet Sekreteri Kasmambetov'un "Yılın fotoğrafları" oylamasında tercihi "Kökbörü" oldu

Kırgızistan Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

Nazir Aliyev Tayfur   | 24.01.2023
Kırgızistan Devlet Sekreteri Kasmambetov'un "Yılın fotoğrafları" oylamasında tercihi "Kökbörü" oldu Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Kyrgyzstan

Kasmambetov, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Karda iz peşinde

Haber kategorisinde Müzahim Zahid Tüzün tarafından çekilen “Karda iz peşinde” başlıklı fotoğrafı seçen Kasmambetov, "Kayası göğe uzanan ulu bir dağ, mavi buzla kaplı beyaz bir buzul Kırgızistan’ın olduğu gibi Türk dünyasının en önemli doğal hazinesidir.” değerlendirmesinde bulundu.


Yangın müdahalesi

Kasmambetov, çevre ve yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafına oy vererek, “İnsan ve doğa bir dünyadır. Dünyada değişen iklimle birlikte doğaya özen göstermek günümüzün gerekliliklerindendir.” dedi.


Kökbörü

Spor kategorisinde ise Arife Karakum'un "Paylaşılamayan" başlıklı fotoğrafından yana oy kullanan Kasmambetov, "Kökbörü", kökeni çok eski zamanlara dayanan ve yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren en ilginç ve faydalı oyunlardan biridir. Göçebe oyununun başlangıcında olan Kökbörü, yüzyıllardır var olan bir ata mirasıdır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2022 turizm verilerini 31 Ocak'ta açıklayacaklarını bildirdi
Bakan Kurum: İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmı bitti, nisan ayına bitiririz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir
Milli Savunma Bakanı Akar: Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İstanbul'daki kilise lojmanı yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Benzer haberler

Kırgızistan Devlet Sekreteri Kasmambetov'un "Yılın fotoğrafları" oylamasında tercihi "Kökbörü" oldu

Kırgızistan Devlet Sekreteri Kasmambetov'un "Yılın fotoğrafları" oylamasında tercihi "Kökbörü" oldu

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu, oyunu "TOGG'un ilk yolculuğu" adlı fotoğrafa verdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, oyunu "Görev tamam" adlı fotoğrafa verdi

Milli Eğitim Bakanı Özer'in oyu "TOGG'un ilk yolculuğu"na

Milli Eğitim Bakanı Özer'in oyu "TOGG'un ilk yolculuğu"na
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet