Kırgızistan Devlet Sekreteri Kasmambetov'un "Yılın fotoğrafları" oylamasında tercihi "Kökbörü" oldu
Kırgızistan Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.
Kyrgyzstan
Kasmambetov, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Karda iz peşinde
Haber kategorisinde Müzahim Zahid Tüzün tarafından çekilen “Karda iz peşinde” başlıklı fotoğrafı seçen Kasmambetov, "Kayası göğe uzanan ulu bir dağ, mavi buzla kaplı beyaz bir buzul Kırgızistan’ın olduğu gibi Türk dünyasının en önemli doğal hazinesidir.” değerlendirmesinde bulundu.
Yangın müdahalesi
Kasmambetov, çevre ve yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafına oy vererek, “İnsan ve doğa bir dünyadır. Dünyada değişen iklimle birlikte doğaya özen göstermek günümüzün gerekliliklerindendir.” dedi.
Kökbörü
Spor kategorisinde ise Arife Karakum'un "Paylaşılamayan" başlıklı fotoğrafından yana oy kullanan Kasmambetov, "Kökbörü", kökeni çok eski zamanlara dayanan ve yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren en ilginç ve faydalı oyunlardan biridir. Göçebe oyununun başlangıcında olan Kökbörü, yüzyıllardır var olan bir ata mirasıdır." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.