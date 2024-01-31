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Kurumsal Haberler

Kazakistan'ın "QazContent" Yönetim Kurulu Başkanı Jüsip, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kazakistan Başbakanlık resmi sitesi başta olmak üzere birçok alanda içerik üreten devlet haber sitelerini bünyesinde barındıran “QazContent” Yönetim Kurulu Başkanı Bekzat Jüsip, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Meiramgul Kussainova  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Kazakistan'ın "QazContent" Yönetim Kurulu Başkanı Jüsip, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Meiramgul Kussainova/AA

Kazakhstan

Jüsip, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.


Depremin umudu

Bekzat Jüsip, “Deprem: Umut” kategorisinde, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Odabaşı Mahallesi’nde yıkılan binanın enkazından 29 saat sonra sağ çıkarılan 6 aylık Ayşe Vera Yılmaz bebeğin olduğu Aytuğ Can Sencar’ın “Depremin umudu” fotoğrafını tercih etti.


Haykırış

“Gazze: Kanıt” kategorisinde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları sonucu yıkılan bir binanın enkazından kuzeni tarafından çıkarılan ve hayatını kaybeden Filistinli kızın yer aldığı Belal Khaled’in “Haykırış” fotoğrafını seçen Jüsip, “Günahsız sabinin ölümü, adamın çaresiz haykırışı beni derinden etkiledi.” dedi.


Kaçış

Jüsip, “Yaşam” kategorisinde, Sergen Sezgin’in Çanakkale’de rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınından kaçarken çektiği karacanın yer aldığı “Kaçış” fotoğrafına oy verdi.


Çöplük topçuları 

“Haber” kategorisinde Joedson Alves’in çektiği “İsyan” fotoğrafına oy veren Jüsip, “Spor” kategorisinde Batı Afrika ülkesi Gine’nin başkenti Konakri sahil bölgelerinde çöplerin arasında top oynayan çocukların yer aldığı Annika Hammershlag’ın “Çöplük topçuları” fotoğrafını seçti.


İsyan

​​​​​​​Jüsip, fotoğraflar arasında seçim yapmanın zor olduğunu belirterek “Çünkü her bir kare bir anlam taşıyor. Kader, sevinç ve acı, büyük azim ile direniş var. Özellikle deprem ve Gazze Şeridi’ndeki olaylara ait fotoğraflar çok etkileyiciydi. Savaş, afet durumlarında çalışmak kolay değil. Bunun için tüm fotoğrafçılara şükranlarımı sunuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

AA’nın geleneksel hale gelen “Yılın Kareleri” projesini başarılı bulduğunu vurgulayan Jüsip, “QazContent” olarak Türk ortaklarımızla bu alanda işbirliğimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl Anadolu Ajansının girişimleriyle İstanbul’da Türk Haber Ajansları Birliği kuruldu. Gelecekte ortak projeler gerçekleştireceğimize inanıyorum.” ifadesini kullandı.​​​​​​​

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