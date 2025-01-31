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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Katar'daki Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe öğrenen öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ali Altunkaya  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Katar'daki Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Doha

Doha Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi öğrencilerinden Razan Alsheikh, Ömer Murad, Burhan Fayad, Salah Aljarad ve Hani Elamir AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Günlük Hayat", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Müzik geçidi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Gerald Anderson'ın "Gergedan ve bakıcısı" fotoğrafını tercih eden öğrenciler, "Spor" kategorisinde ise Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasındaki Türkiye-Gürcistan karşılaşmasında milli futbolcu Arda Güler'in kaydettiği gol sonrası kendisiyle özdeşleyen gol sevincini yaptığı Gökhan Balcı'nın"Şükür" fotoğraflarını seçti.


Müzik geçidi


Gergedan ve bakıcısı


Şükür

"Haber" kategorisinde oyunu Adsız Günebakan'ın "Karanlığa ışık olanlar" fotoğrafından yana kullanan öğrenciler, bu seneye özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde de Hesham Elsherif imzası taşıyan Suriye`deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Almanya'da yaşayan Suriyelilerin, toplanarak kutlama yaptığı "Özgürlük kulesi" isimli fotoğrafı oyladı.


Karanlığa ışık olanlar

Öğrenciler, AA'nın fotoğraflarını sosyal medyadan da takip ettiklerini ve başarılı bulduklarını ifade etti.


Özgürlük kulesi

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