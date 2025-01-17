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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Kars Valisi Ziya Polat AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Kars Valisi Ziya Polat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cüneyt Çelik  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Kars Valisi Ziya Polat AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Kars

Vali Polat, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğrafını seçen Polat, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" ve "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı karelerine oy verdi.

Vali Polat, 2024 yılında büyük olayların yaşandığını belirterek, "Hayatı bize tekrar hatırlattıkları için Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirlerine selam olsun. Çok güzel fotoğraflar var ellerine, emeklerine sağlık. Biz de seçimimizi yaptık. Umarım 2025 yılında ekranlara dünyamızın barışı, huzuru, güvenliği yansır diye rabbimize dua ediyoruz." dedi.

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