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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki derenin yükselmesi nedeniyle Hurma-Çakırlar yolunu birbirine bağlayan köprü trafiğe kapatıldı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki derenin yükselmesi nedeniyle Hurma-Çakırlar yolunu birbirine bağlayan köprü trafiğe kapatıldı.
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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

İstanbul Valisi Yerlikaya'nın oyu 'Şampiyon Mete Gazoz'a

İstanbul Valisi Yerlikaya, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mücahit Türetken   | 30.12.2021
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın oyu 'Şampiyon Mete Gazoz'a

İstanbul

Valilik binasında oylamaya katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AA muhabirinden, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ve oylamada yer alan fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

Vali Yerlikaya, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde tercihini Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Yerlikaya, "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" isimli fotoğrafına, "yaşam" kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal" adlı fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansının gerek Türkiye gerekse dünya genelinde yapmış olduğu habercilikle kendisini ispatlamış bir kurum olduğunu belirten Vali Yerlikaya, artık gelenekselleşen "Yılın Fotoğrafları" yarışmasına eserleri seçilen foto muhabirlerini de tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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