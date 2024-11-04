Dolar
34.35
Euro
37.48
Altın
2,745.48
ETH/USDT
2,468.50
BTC/USDT
68,937.00
BIST 100
8,677.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, Kurumsal Haberler

İstanbul Photo Awards 10. yıl sergisi Brüksel'de ziyarete açıldı

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10. yılının üçüncü sergisi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ziyaretçilerin izlenimine sunuldu.

Selen Valente Rasquinho  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
İstanbul Photo Awards 10. yıl sergisi Brüksel'de ziyarete açıldı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

İstanbul Photo Awards'un 10. yılının üçüncü sergisi, Brüksel'de düzenleniyor.

Bugün itibarıyla gezilebilecek sergi, bu yıl yarışmada ödül alan tüm fotoğrafçıların eserlerinden oluşuyor.

Ziyaretçiler sergide, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılardan "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Türkiye depremine, Meksika suç örgütlerinden Afganistan mülteci kamplarına, Nijerya'daki plastik kullanımından Sri Lanka'da çöplüğe dönen fillerin yaşam alanlarına, Japonya'daki dünya yüzme şampiyonasından Wimbledon tenis turnuvasına, Hindistan'daki ayrımcılıktan İspanya sularında hayatını kaybeden göçmenlere kadar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğrafları inceleme fırsatı buluyor.

Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya, bu yıl 20 binden fazla fotoğraf başvurusu oldu. Yarışmada toplam 10 kategoride, 32 fotoğrafçı ödül kazandı.

Ziyaretçilerde yoğun duygular uyandırdı

Sergi, açıldığı ilk saatlerden itibaren ilgiyle karşılandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'ten Brüksel'e ziyaret için gelen otel yöneticisi Octavian Lazar, AA muhabirine, sergiyi ressam eşiyle gezdiğini belirterek "Burada duvarlardaki sanat eserleriyle ilgili her şeyden çok etkilendik." dedi.

"İnanılmazlar. Harika resimler." diyen Lazar, "Bazı konular çok üzücü. Savaşlarla ilgili resimler gördüm, insanların yok ettiği doğayla ilgili. Çok üzücü ama aynı zamanda aşırı güzel." ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Brüksel ofisinde Eğitim Koordinatörü olarak görev yapan Meliha Yeşilot da "Bu fotoğraflar dünyada olup biten şeylerin kalıcı bir kanıtı olarak bize sirayet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

En etkilendiği fotoğrafın yılın fotoğrafı seçilen, Filistinli fotoğrafçı Mohammed Salem'in "Yeğeninin Ölü Bedenine Sarılan Filistinli Kadın" başlıklı çalışması olduğunu belirten Yeşilot, "Fotoğrafların bizde uyandırdığı farklı duygular var. Duygularımızı saklamakta zorlanıyoruz." diye konuştu.

18 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Sony ödül sponsoru, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) ise hava yolu sponsoru olarak destek veriyor.

Ödül alan fotoğraflara dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Sergi, 4-18 Kasım 2024 tarihleri arasında Sablon'da yer alan SR Gallery'de ziyarete açık olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması dönemi başladı
İETT otobüsüyle çarptığı polis memurunu şehit eden sürücü tutuklandı
Yunanistan'ın denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı
Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tenisçi Zeynep Sönmez'e tebrik

Benzer haberler

İstanbul Photo Awards 10. yıl sergisi Brüksel'de ziyarete açıldı

İstanbul Photo Awards 10. yıl sergisi Brüksel'de ziyarete açıldı

13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi yarın İstanbul'da başlıyor

Anadolu Ajansının yeni markası "AA Kitap" çok yönlü bir yayıncılık anlayışıyla yola çıktı

Kuzey Makedonya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

Kuzey Makedonya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
Audi Brüksel fabrikası 2025 Şubat sonunda kapatılacak

Audi Brüksel fabrikası 2025 Şubat sonunda kapatılacak
Boğaziçi Film Festivali'nde, AA'nın "Kanıt" belgeseli izleyiciyle buluştu

Boğaziçi Film Festivali'nde, AA'nın "Kanıt" belgeseli izleyiciyle buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet