Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın tercihi 'Statlarda koronavirüs önlemleri' oldu
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, spor kategorisinde Elif Öztürk tarafından çekilen "Statlarda koronavirüs önlemleri" isimli fotoğrafı seçti.
Gaziantep
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fotoğrafları inceleyen Rumen teknik adam; haber, spor ve yaşam kategorilerinde oy kullandı.
Sumudica, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin çektiği "6 güzel adam" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.
6 güzel adam
Spor kategorisinde ise Sumudica, Elif Öztürk tarafından çekilen "Statlarda koronavirüs önlemleri" isimli fotoğrafı seçti.
Statlarda koronavirüs önlemleri
Fotoğrafların hepsinin birbirinden etkileyici olduğunu dile getiren Sumudica, yeni yılda daha eğlenceli ve mutluluk verici fotoğrafların çekilmesini temenni etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.