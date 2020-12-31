Euro
9.11
Dolar
7.42
BIST 100
1,478.26
Altın
1,894.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Teslim olan PKK'lı terörist örgütün iç yüzünü anlattı
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın tercihi 'Statlarda koronavirüs önlemleri' oldu

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, spor kategorisinde Elif Öztürk tarafından çekilen "Statlarda koronavirüs önlemleri" isimli fotoğrafı seçti.

Kerem Kocalar   | 31.12.2020
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın tercihi 'Statlarda koronavirüs önlemleri' oldu

Gaziantep

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğrafları inceleyen Rumen teknik adam; haber, spor ve yaşam kategorilerinde oy kullandı.


Koronavirüsle zorlu mücadele

Sumudica, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin çektiği "6 güzel adam" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.


6 güzel adam

Spor kategorisinde ise Sumudica, Elif Öztürk tarafından çekilen "Statlarda koronavirüs önlemleri" isimli fotoğrafı seçti.


Statlarda koronavirüs önlemleri

Fotoğrafların hepsinin birbirinden etkileyici olduğunu dile getiren Sumudica, yeni yılda daha eğlenceli ve mutluluk verici fotoğrafların çekilmesini temenni etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 743 bini geçti
Afrika'da Kovid-19'a karşı yaygın aşılama nisana kalabilir
Kovid-19 aşısının Türkiye'de uygulanabilmesine yönelik süreç başladı
Kovid-19 sebebiyle Cammu Keşmir'de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Cezayir, Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V için anlaşma imzaladı

Benzer haberler

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın tercihi 'Statlarda koronavirüs önlemleri' oldu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın tercihi 'Statlarda koronavirüs önlemleri' oldu

Bartın Valisi Sinan Güner 'Koronavirüsle zorlu mücadele'yi seçti

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil 'Filistinliler direnişte' fotoğrafını seçti

Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı Ba favori AA karelerini oyladı

Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı Ba favori AA karelerini oyladı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica Türk vatandaşlığı için başvuruda bulundu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica Türk vatandaşlığı için başvuruda bulundu
SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık'ın tercihi 'ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu'

SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık'ın tercihi 'ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu'