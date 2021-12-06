FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal'ın tercihi "Keyfim yerinde" karesi oldu
FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.
İstanbul
FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ormanın acı rengi
Haber kategorisinde Neal Waters'in "Ormanın acı rengi" fotoğrafını seçen Akbal, sporda Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" karesini oyladı.
Keyfim yerinde
Akbal, yaşam kategorisinde ise oyunu Johannes Christo'nun "Hayvanların can dostu" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.
Haycanların can dostu
Tüm fotoğrafları beğendiğini ifade eden Akbal, çekilen fotoğraflardan tüm bir yılın özetinin görülebildiğini, eğlenceli olduğu kadar hüzünlü karelerin de bulunduğunu söyledi.
Fotoğrafların çekilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Akbal, tüm foto muhabirlerine başarılar diledi.