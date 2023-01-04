Fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Kenya'nın kara bulutları" oldu
Devlet sanatçısı unvanı bulunan fotoğrafçı Ozan Sağdıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Ankara
Sağdıç, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Kenya’nın kara bulutları
Haber kategorisinde Gerald Anderson'un "Kenya'nın kara bulutları" karesini oylayan Sağdıç, çevre-yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Taek von futbol" fotoğraflarını seçti.
Beslenme saati
Fotoğraflarda kalitenin yüksek olduğunu belirten Sağdıç, Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası yarışmaların büyüyerek sürdüğüne işaret etti.
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Taek von futbol