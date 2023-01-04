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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstüdağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlüğüne getirilen Daniele Santarelli, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Kurumsal Haberler

Fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Kenya'nın kara bulutları" oldu

Devlet sanatçısı unvanı bulunan fotoğrafçı Ozan Sağdıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

İsa Toprak   | 04.01.2023
Fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Kenya'nın kara bulutları" oldu Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Ankara

Sağdıç, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.


Kenya’nın kara bulutları

Haber kategorisinde Gerald Anderson'un "Kenya'nın kara bulutları" karesini oylayan Sağdıç, çevre-yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Taek von futbol" fotoğraflarını seçti.


Beslenme saati

Fotoğraflarda kalitenin yüksek olduğunu belirten Sağdıç, Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası yarışmaların büyüyerek sürdüğüne işaret etti.


Taek von futbol

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