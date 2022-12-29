Endonezyalı turistler favori AA karelerini seçti
Kapadokya'daki doğal, tarihi ve kültürel değerleri yerinde görmek için bölgeye gelen Endonezyalı turistler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.
Nevşehir
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen turistler, beğendikleri fotoğraflara oy verdi.
Mazlumun ahı
Turistlerden Diana Othman, "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı", "çevre-yaşam" kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" adlı fotoğrafları oyladı.
Kırmışlar kalbini
Othman, kendini jüri gibi hissetmenin heyecanını yaşadığını belirterek, çocukların yaşadığı sorunun ön plana çıktığı fotoğraftan etkilendiğini ifade etti.
Turistlerden Hafizudfin Shahrin ise "haber" kategorisinde Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar", "çevre-yaşam" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı", "spor" kategorisinde Jose Hernandez'in "Baş döndüren hız" başlıklı fotoğraflarını oyladı.
Hayata tutunanlar
Shahrin, oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin değerli olduğunu dile getirdi.
Kutupsuz ayı
Oy verdikleri arasında en çok etkilendiğini fotoğrafın "Kutupsuz ayı" olduğunu kaydeden Shahrin, "Bu fotoğraf günümüzde iklim değişikliği ile ilgili çok fazla sorun olduğunu ortaya koyuyor. İnsanların iklim değişikliğinin ciddi sorun olduğunu fark etmesini istiyorum. Çevremize dikkat edip, insanlar ve hayvanların uzun süre birlikte yaşayabileceği bir dünya diliyorum." dedi.
Baş döndüren hız
Endonezyalı kafileye eşlik eden turist rehberi Cihat Bilgin de "spor" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafını oyladı.
Merve’nin servisi
Kendisinin de masa tenisiyle ilgilendiğini, engelli bir sporcunun masa tenisinde gösterdiği başarının alkışlanacak nitelikte olduğunu belirten Bilgin, "Fotoğrafta masa tenisi oynayan engelli bir kardeşimiz var. Masa tenisi dışarıdan kolay görünse de çok zor bir spor. Kendisinin bu sporu yapabilmesi azimle her şeyin yapılabileceğini gösterdiği için oyumu bu fotoğrafa verdim." diye konuştu.
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