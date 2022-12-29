Dolar
18.72
Euro
19.93
Altın
1,806.87
ETH/USDT
1,199.10
BTC/USDT
16,592.00
BIST 100
5,437.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya’da Kasaba-Sütleğen Yolu Temel Atma Töreni'nde konuşuyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'nin açılış töreninde konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler, Ramazan 2022

Endonezyalı turistler favori AA karelerini seçti

Kapadokya'daki doğal, tarihi ve kültürel değerleri yerinde görmek için bölgeye gelen Endonezyalı turistler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

Behçet Alkan   | 29.12.2022
Endonezyalı turistler favori AA karelerini seçti Fotoğraf: Alpaslan Körükcü/AA

Nevşehir

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen turistler, beğendikleri fotoğraflara oy verdi.


Mazlumun ahı

Turistlerden Diana Othman, "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı", "çevre-yaşam" kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" adlı fotoğrafları oyladı.


Kırmışlar kalbini

Othman, kendini jüri gibi hissetmenin heyecanını yaşadığını belirterek, çocukların yaşadığı sorunun ön plana çıktığı fotoğraftan etkilendiğini ifade etti.

Turistlerden Hafizudfin Shahrin ise "haber" kategorisinde Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar", "çevre-yaşam" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı", "spor" kategorisinde Jose Hernandez'in "Baş döndüren hız" başlıklı fotoğraflarını oyladı.


Hayata tutunanlar

Shahrin, oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin değerli olduğunu dile getirdi.


Kutupsuz ayı

Oy verdikleri arasında en çok etkilendiğini fotoğrafın "Kutupsuz ayı" olduğunu kaydeden Shahrin, "Bu fotoğraf günümüzde iklim değişikliği ile ilgili çok fazla sorun olduğunu ortaya koyuyor. İnsanların iklim değişikliğinin ciddi sorun olduğunu fark etmesini istiyorum. Çevremize dikkat edip, insanlar ve hayvanların uzun süre birlikte yaşayabileceği bir dünya diliyorum." dedi.


Baş döndüren hız

Endonezyalı kafileye eşlik eden turist rehberi Cihat Bilgin de "spor" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafını oyladı.


Merve’nin servisi

Kendisinin de masa tenisiyle ilgilendiğini, engelli bir sporcunun masa tenisinde gösterdiği başarının alkışlanacak nitelikte olduğunu belirten Bilgin, "Fotoğrafta masa tenisi oynayan engelli bir kardeşimiz var. Masa tenisi dışarıdan kolay görünse de çok zor bir spor. Kendisinin bu sporu yapabilmesi azimle her şeyin yapılabileceğini gösterdiği için oyumu bu fotoğrafa verdim." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığı 8 ilde 24 DEAŞ'lının gözaltına alındığını bildirdi
Diyarbakır Anneleri'nin sesi Nevşehir'den dünyaya duyurulacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 4 bölge olarak belirlenen şark hizmeti yerini tekrar 2 bölgeye düşürüyoruz
Karaman'da bir kadını öldüren köpeğin sahibi 6 yıla kadar hapisle yargılanacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye rejimi aynı zamanda Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor

Benzer haberler

Diyarbakır Anneleri'nin sesi Nevşehir'den dünyaya duyurulacak

Diyarbakır Anneleri'nin sesi Nevşehir'den dünyaya duyurulacak

Endonezyalı turistler favori AA karelerini seçti

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Paçacı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Görev tamam"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Ekmek Teknesi" oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Ekmek Teknesi" oldu
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Mavi çizgilerimiz var"ı tercih etti

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Mavi çizgilerimiz var"ı tercih etti
İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Topcu'nun "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Havadan müdahale"

İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Topcu'nun "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Havadan müdahale"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet