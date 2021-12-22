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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

DSİ Genel Müdürü Yıldız favori AA karelerini seçti

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Yıldız, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mustafa Çalkaya   | 22.12.2021
DSİ Genel Müdürü Yıldız favori AA karelerini seçti Fotoğraf: Mustafa Çalkaya/AA

Ankara

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oy verdi.

Kaya Yıldız, tercihini yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların Dansı", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" ve haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin Yıktıkları" isimli fotoğraflarından yana yaptı.

AA'nın geleneksel hale gelen "yılın fotoğrafları" oylamasında emeği geçenlere teşekkür eden Yıldız, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yıldız, AA'nın hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye'yi temsil eden çok önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, "Fotoğrafların hepsi birbirinden özel ve etkileyici. Bu bakımdan fotoğraflar arasından seçim yaparken zorlandım." dedi.

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