Down sendromlu gençler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında favorilerini seçti
Down sendromlu gençler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
İstanbul
Türkiye Down Sendromu Derneğinin düzenlediği etkinlikte bir araya gelen gençler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Gençlerden Başar Gülçiçek, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu", "Haber"de Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek", "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor"da ise James Kamau'nun "Toz Duman" fotoğraflarına oy verdi.
Gülçiçek, Filipinler'in başkenti Manila'da yer alan kıyı kasabası Tondo'yu da etkileyen Yagi Kasırgası'ndaki atıkları konu alan "Yürüyüş yolu" fotoğrafını çok beğendini belirterek, "Çünkü denizler kuruyor. Denizlere çöp, peçete her şey atılıyor. Atılmaması gerekiyor. Çevreyi korumak lazım, temiz tutalım." ifadelerini kullandı.
Gençlerden Murat Kaya ise tercihini "Doğal Yaşam ve Çevre"de Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu", "Haber"de Adsız Günebakan'ın "Karanlığa ışık olanlar', "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor"da ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar Topu" fotoğraflarından yana kullandı.
Zeynep Değerli de "Doğal Yaşam ve Çevre"de Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan", "Haber"de Tahsin Ceylan'ın "Su seviyesi", "Günlük hayat"ta Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor"da ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" karelerine oy verdi.
Uğurcan Şenkardeşler ise "Doğal Yaşam ve Çevre"de İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar", "Günlük Hayat"ta Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci", "Spor"da Tayfun Coşkun'un "Şov zamanı" fotoğraflarını beğendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.