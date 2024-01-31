Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasında "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğraflar arasından favorilerini seçti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Doğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ve bu yıla özel olarak belirlenen "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Doğan, “Deprem: Umut” kategorisinde, Muhammed Enes Yıldırım’ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya’da 26 yaşındaki Derya Akdoğan’ın 177 saat sonra kurtarıldığı anı gösteren “Hepimiz birimiz için” başlıklı fotoğrafı seçti.
“Gazze: Kanıt” kategorisinde ise Doğan, Ashraf Amra’nın, İsrail’in Gazze’ye saldırısında yaralanarak Aksa Hastanesi’ne getirilen anne ve çocuğunu gösteren “Yanımda ol anne” başlıklı fotoğrafı seçti.
“Çevre: Yaşam” kategorisinde TCG Anadolu gemisi, Fatih Camisi ve dolunayı aynı karede buluşturan İsa Terli’nin “Boğazın şahitliği” fotoğrafına oy veren Doğan, “Haber” kategorisinde ise, İstanbul’da TEKNOFEST kapsamında Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK’ün gösterisini görüntüleyen Ali Atmaca’nın “İstikbal Göklerdedir” başlıklı fotoğrafını seçti.
Doğan, “Spor” kategorisinde ise, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İstanbul-Sultanahmet etabındaki sporcuları görüntüleyen Elif Öztürk Özgöncü’nün “Bisikletçiler” başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doğan, fotoğraf karelerinin hepsinin birbirinden muhteşem olduğunu belirterek, “Çok özel anları ölümsüzleştirmişsiniz. Açıkçası bazılarını takip ederken, izlerken duygulandım. Özellikle deprem ilgili olan kısım, hepimizin büyük hüzünler yaşadığı anlardı. Tekrar gözümüzün önünden geçmiş oldu. Filistin’de yaşananlar unutulmayacak hadiseler. Bu geleneği sürdürmeniz çok önemli. Bence küresel değeri var, sadece ülkemiz için değil. İnşallah ses getirir. Bu yarışma sadece bir fotoğrafın ödül alması değil, bu anıların insanların zihninde daha farklı yer edinmesi bakımından da ayrı bir kıymet ifade ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar arasında seçim yapmanın çok zor olduğunu kaydeden Doğan, başta Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz olmak üzere oylamada emeği geçen tüm AA çalışanlarını tebrik etti.