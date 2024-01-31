Dolar
30.36
Euro
32.91
Altın
2,037.59
ETH/USDT
2,308.70
BTC/USDT
42,755.00
BIST 100
8,488.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bükreş’te Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Kurumsal Haberler

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasında "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğraflar arasından favorilerini seçti.

Hasan Ay  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Anadolu Ajansının  (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Doğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ve bu yıla özel olarak belirlenen "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Doğan, “Deprem: Umut” kategorisinde, Muhammed Enes Yıldırım’ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya’da 26 yaşındaki Derya Akdoğan’ın 177 saat sonra kurtarıldığı anı gösteren “Hepimiz birimiz için” başlıklı fotoğrafı seçti.

“Gazze: Kanıt” kategorisinde ise Doğan, Ashraf Amra’nın, İsrail’in Gazze’ye saldırısında yaralanarak Aksa Hastanesi’ne getirilen anne ve çocuğunu gösteren “Yanımda ol anne” başlıklı fotoğrafı seçti. 

“Çevre: Yaşam” kategorisinde TCG Anadolu gemisi, Fatih Camisi ve dolunayı aynı karede buluşturan İsa Terli’nin “Boğazın şahitliği” fotoğrafına oy veren Doğan, “Haber” kategorisinde ise, İstanbul’da TEKNOFEST kapsamında Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK’ün gösterisini görüntüleyen Ali Atmaca’nın “İstikbal Göklerdedir” başlıklı fotoğrafını seçti.

Doğan, “Spor” kategorisinde ise, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İstanbul-Sultanahmet etabındaki sporcuları görüntüleyen Elif Öztürk Özgöncü’nün “Bisikletçiler” başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doğan, fotoğraf karelerinin hepsinin birbirinden muhteşem olduğunu belirterek, “Çok özel anları ölümsüzleştirmişsiniz. Açıkçası bazılarını takip ederken, izlerken duygulandım. Özellikle deprem ilgili olan kısım, hepimizin büyük hüzünler yaşadığı anlardı. Tekrar gözümüzün önünden geçmiş oldu. Filistin’de yaşananlar unutulmayacak hadiseler. Bu geleneği sürdürmeniz çok önemli. Bence küresel değeri var, sadece ülkemiz için değil. İnşallah ses getirir. Bu yarışma sadece bir fotoğrafın ödül alması değil, bu anıların insanların zihninde daha farklı yer edinmesi bakımından da ayrı bir kıymet ifade ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar arasında seçim yapmanın çok zor olduğunu kaydeden Doğan, başta Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz olmak üzere oylamada emeği geçen tüm AA çalışanlarını tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin petrol ithalatı geçen yıl kasımda yüzde 4,7 arttı
Enkazdan çıkardığı Atatürk rölyefini dükkanının önünde sergiliyor
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, barış, istikrar ve işbirliğinin güçlü bir savunucusu olarak yoluna devam edecek
YSK'den partilerin oy pusulasındaki yerinin belirlendiği kuraya ilişkin açıklama
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında seçimini yaptı

AK Parti Grup Başkanvekili Gül'ün "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Yanımda ol anne"

AK Parti Grup Başkanvekili Usta'nın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "209. saat" oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Usta'nın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "209. saat" oldu
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Toz duman" oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Toz duman" oldu
TÜBİTAK UZAY Müdürü Mehmet Nefes, Paul Hennessy'nin "Uzaya Doğru" fotoğrafına oy verdi

TÜBİTAK UZAY Müdürü Mehmet Nefes, Paul Hennessy'nin "Uzaya Doğru" fotoğrafına oy verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet