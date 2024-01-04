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Kurumsal Haberler

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Sayim Harmancı  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı

Hakkari

Çelik, makamında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi, görseller hakkında AA Van Bölge Müdürü Cemal Aşan'dan bilgi aldı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'ın "Dağlar arasında" başlıklı fotoğrafını seçen Çelik, "Haber" kategorisinde Andres Gutierrez'in "Yangını izlerken" ve "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesine oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül imzalı "Hoş geldin" adlı fotoğrafı oylayan Çelik, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" fotoğrafını tercih etti.

Vali Çelik, hayatın her alanının haberin konusu olduğunu, fotoğrafları incelerken bunu bir kez daha gördüklerini söyledi.

Haberin hızlı ve zamanında aktarılmasının her geçen gün daha da önem arz ettiğinin altını çizen Çelik, "Anadolu Ajansı da 100'ün üzerinde ülkede, 13 farklı dilde yayın anlayışıyla haberin bütün dünyaya ulaşması noktasında en öncü kuruluşlardan bir tanesi. Anadolu Ajansı'mızı tebrik ediyorum. Ülkemiz açısından bir gurur kaynağı. Fotoğrafa bakarken de seçerken de yaşamın bütün zorluklarını, güzelliklerini, mutluluklarını aynı anda tek bir fotoğraf karesinde hissetme ve empati kurma şansını veriyor bize." dedi.

Sahada bu işin peşinde koşan tüm muhabirlere ve foto muhabirlerine teşekkür eden Çelik, tüm zorluklara rağmen Gazze'de ve dünyanın farklı noktalarında yaşanan sıkıntıları ve vahşeti aktaran gazetecilerin önemli bir görev yaptığını vurguladı.

Yarışmada oy verdiği fotoğrafları değerlendiren Çelik, "Değerli Anadolu Ajansı muhabirlerimizin çektiği fotoğraf ambiyansı, insan için huzuru, güveni ve mutluluğu öyle ifade ediyor ki tam da Hakkari'yi yansıtıyor. Huzurun, mutluluğun ve güvenin içimizden eksik olmaması için Anadolu Ajansı muhabirimizin çektiği fotoğrafı çok değerli gördüm." ifadelerini kullandı.

"Spor" kategorisinde dünya şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kupayla verdiği pozun, emeğin, mücadelenin, azmin ve başarının güzel bir yansıması olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşananlar hepimizin malumu. Orada bir baba ve oğlunun yan yana acı içinde ve çaresizliğini yansıtan fotoğraf, orada yaşananların tam da karşılığıydı. Rabbim orada yaşayanlara, Gazzelilere, Filistinlilere yardım etsin. 'Haber' kategorisinde bir kadının yangın esnasında atla olan fotoğrafı, insanın içindeki sevginin zor şartlarda bile hiç bitmediğini, sevginin dünyadaki bütün zorlukları yenebileceğini göstermesi açısından çok değerli geldi. Aynı zamanda yaşadığımız iklim krizi ve yeryüzündeki küresel ısınmasıyla ortaya çıkan hem yangınlara hem de hava olaylarına dikkati çekmek adına çok değerli gördüm. Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili de bir çocuğumuzun arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı anda yaşadığı bütün zorluklara rağmen umudu temsil eden yüzündeki ifade ve gözlerindeki ışık çok değerliydi. O fotoğraf karesi bu duyguyu inanılmaz yansıtmış."

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