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Kurumsal Haberler

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı oyuncuları AA'nın Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücüspor oyuncuları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sayim Harmancı  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı oyuncuları AA'nın Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı

Hakkari

Merzan Futbol Sahası'nda antrenmanlarını sürdüren futbolcular, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.


"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" oy veren sporcular, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" fotoğrafını tercih etti.


Çevre-Yaşam'da Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" adlı fotoğrafını tercih eden Hakkarigücüsporlu futbolcular, haberde Andres Gutierrez'in "Yangını izlerken" sporda ise Aytaç Ünal'ın "Gölge Süvari" adlı karesini seçti.


Futbolculardan Hatice Yaşar, yarışmada birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını söyleyerek, "Fotoğrafları seçerken zorlandık. Takımdaki diğer arkadaşlarla birlikte seçim yaptık. Hakkari'deki Cennet Cehennem Vadisi'nde çekilen fotoğrafı çok beğendik. Anadolu Ajansı muhabirleri güzel çalışmalara imza atmış. Hepsini tebrik ediyoruz. Başarılar diliyorum." diye konuştu.

Nazlı Feride Aletirik de fotoğrafların çok etkileyici olduğunu belirterek, "Neredeyse yaşamın her alanında fotoğraf var. Oylamanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.


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