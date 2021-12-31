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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 31.12.2021
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Aşan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlk olarak "spor" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Aşan, oyunu "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğraf için kullandı.

Aşan'ın, "yaşam" kategorisindeki tercihi "İdlibli gencin yürüme hayali" başlıklı fotoğraf oldu.

"Haber" kategorisindeki oyunu "Rüzgarın cambazları" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Aşan, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu ifade ederek, AA foto muhabirlerini tebrik etti.​​​​​​​

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