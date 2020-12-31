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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Aykut Kuşkaya'nın tercihi '6 güzel adam' oldu

Seslendirdiği "Gönüller Yapmaya Geldim", "Nereye Kadar", "Yakarış" ve "Sultan" gibi eserlerle tanınan sanatçı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Ahmet Esad Şani   | 31.12.2020
Aykut Kuşkaya'nın tercihi '6 güzel adam' oldu

İstanbul

Müzisyen Aykut Kuşkaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Seslendirdiği "Gönüller Yapmaya Geldim", "Nereye Kadar", "Yakarış" ve "Sultan" gibi eserlerle tanınan sanatçı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını seçen Kuşkaya, "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", "spor"da ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafına oy verdi.


6 güzel adam

Seçtiği fotoğrafları şarkı sözlerinden alıntılarla değerlendirdi

Seçtiği fotoğrafların her birine şarkı sözlerinden alıntılarla değerlendirmede bulunan sanatçı, "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafı için "Anne bak, üşüyorum / Isınmak istiyorum / Kucağın nerde anne / Şefkatin nerde?.." ifadesini kullandı.

"Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraf için "Rüyalarda yükselen sımsıcak umutlar var / Dillerde bin bir hece, bakışlarda yakarışlar / Kimi zaman en mutlu, boşlukta zaman zaman / Yaşıyoruz sadece, kimselere yük olmadan!" diyen Kuşkaya, "6 güzel adam" karesi için de "Ölüme nişanlıydım dünyaya geldiğimde / Annem babam mutlu, bende gözyaşı / Büyüdüm çocuk oldum, arkadaşlar buldum / Bilirsiniz, ilk çocukluk telaşı..." değerlendirmesinde bulundu.


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