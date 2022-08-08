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Kurumsal Haberler

Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu

Anadolu Ajansı'nın temmuz ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.

08.08.2022
Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu

Oylamada Türkiye'de haber kategorisindeki 10, Türkiye'de yaşam kategorisindeki 12, Türkiye'de spor kategorisindeki 8, dünyada haber kategorisinde 22, dünyada yaşam kategorisinde 26 ve dünyada spor kategorisinde 14 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 2 kategoride 12 video arasından da "Ayın Videosu" seçildi.

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