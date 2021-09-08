Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu
AA'nın ağustos ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.
Ankara
Anadolu Ajansının web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan oylamada, Türkiye'de haber kategorisindeki 27, Türkiye'de yaşam kategorisindeki 18, Türkiye'de spor kategorisindeki 12, dünyada haber kategorisinde 17, dünyada yaşam kategorisinde 17 ve dünyada spor kategorisinde 14 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 2 kategoride 10 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, bir bölümü çöken Kur'an kursu görüntülendi. (Bilal Kahyaoğlu)
Suriye'deki BeşşarEsed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek Hama ili kırsalındaki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 4 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. (Nasır Akıl)
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı evleri su bastı. Öte yandan sel sularından yavrularını sırtına alarak korumaya çalışan tavuk ise dikkati çekti. (Yusuf Cahid Çavdar)
Suriye'nin İdlib kentinde akşam saatinde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu. (Muhammed Said)
Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. (Ali Rıza Akkır)
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. Gününde, boksta erkekler 91 kiloda, Amerikalı Jr Richard Torrez (kırmızı) ile Kazakistanlı BoksörKamshybekKunkabayev, Kokugikan Arena'da yarı finalde karşılaştı. (Elif Öztürk Özgöncü)
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biberler, işçilerin elinden ve güneşin kavurucu sıcağından geçtikten sonra yemeklerin vazgeçilmezi pul bibere dönüşüyor. (Mehmet Akif Parlak)
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliyeler tamamlandı. Türk askerinin Kabil'deki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzatması AA ekibi tarafından görüntülendi. (Baha Kalmurat)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.