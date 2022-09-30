Avrupa Haber Ajansları Birliğinin Genel Kurulu Zürih’te yapıldı
Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) üyesi ajansların yöneticileri, İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen Genel Kurul kapsamında bir araya geldi.
Zürih
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün katılım sağladığı Genel Kurul, EANA Başkanı Clemens Pig’in, Birliğin yıllık raporunu üyelere sunmasıyla başladı.
AA, EANA Genç Gazeteciler Programına seçilen 3 ajanstan biri oldu
Etkinlikte bazı haber ajanslarından katılımcılar, geliştirdikleri projeler ve 2022’de sergiledikleri başarılarını sunum olarak anlattı.
“EANA Genç Gazeteciler Programı”nın Genel Kurulu haberleştirme projesine başvuran 30’un üzerinde Avrupa haber ajansı arasından İngiltere ve İsviçre haber ajanslarıyla beraber AA da seçildi.
Ermenistan haber ajansının başvurusu reddedildi
Genel Kurulun ardından AA muhabirine konuşan Karagöz, bugünkü toplantıda EANA’ya üye olmak isteyen ajanslar için oylamalar yapıldığı bilgisini paylaşarak, Kosova’da yayın yapan KosovoPress ajansının, AA’nın da desteğiyle üyeliğe kabul edildiğini belirtti.
Karagöz, Ermenistan’da yayın yapan Armenpress ajansının üyelik başvurusunun oylamada reddedildiğini kaydetti.
“AA’nın uluslararası etkinliği giderek artıyor”
Genel Kurul kapsamında ajansların bir araya gelerek sektöre ilişkin tecrübe paylaşımında bulunduğunu belirten Karagöz, “Avrupa’da faaliyet gösteren ajansların tümü EANA üyesi. Anadolu Ajansı da bu birliğin etkin bir üyesidir.” açıklamasında bulundu.
Karagöz, “Genel Kurulda, 2024’teki EANA toplantısının İstanbul’da yapılması teklifinde bulunduk. AA’nın uluslararası etkinliğini giderek arttırıyoruz.” diye konuştu.
Kosova haber ajansı Direktörü Rakovica’dan AA’ya teşekkür
KosovoPress Genel Direktörü Suzana Rakovica ise EANA’ya üye olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Birçok EANA üyesiyle işbirliği içindeyiz. Son 2 yıldır buradaki meslektaşlarımızla EANA üyesi olma konusunu görüşüyorduk.” dedi.
Rakovica, KosovoPress’in üyelik sürecine destekleri için AA’ya teşekkür etti ve birçok Avrupa ülkesinde AA ekipleriyle yakın temas halinde çalıştıklarını hatırlattı.
EANA Genel Kurulu, yarın düzenlenecek Genç Nesillerin Medya Tüketim Alışkanlıkları adlı konferans ile devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.