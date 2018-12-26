Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın oyu 'Kahraman İtfaiyeci'ye

ANKARA
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğrafa oy verdi.
AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Yılmaz, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Yılmaz, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci" fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da Dolunay" fotoğrafını tercih eden Yılmaz, spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
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Muhabir: Cankut Taşdan