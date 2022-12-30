Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça'nın tercihi "Görev tamam" fotoğrafı oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Akça, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgi'nin "Görev tamam" başlıklı fotoğrafını seçen Akça, spor kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü", çevre-yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "İdlib'de kar" adlı fotoğrafına oy verdi.
Oylamanın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Akça, Anadolu Ajansının Cumhuriyet'in köklü kuruluşlarından olduğunu, haberi doğru ve hızlı vermesiyle toplumun haber alma hakkına en iyi şekilde hizmet ettiğini vurguladı.
Görev tamam
Yeni dünya düzeninde haberciliğin, küresel mücadelenin bir parçası haline geldiğine dikkati çeken Akça, "Özellikle sosyal medyanın bu kadar yaygınlaşmasıyla insanların olaylar hakkında doğru bilgi sahibi olması büyük önem taşıyor. Bunun ötesinde medya araçları, belli operasyonlara da yol açacak şekilde maalesef dezenformasyon aracı olarak kullanılıyor. Bu anlamda Anadolu Ajansının güvenilirliği her geçen yıl katlanarak artırıyor. Sadece milletimizin nezdinde değil, bütün dünya kamuoyunda artık takip edilen bir ajans olmuştur. Bu kapsamda ortaya koyduğu her ürün, dünyanın da dikkatini çekiyor." diye konuştu.
Bu yıl, kompozisyon ve harcanan emek açısında "Yılın Fotoğrafları"nda birbirinden değerli karelerin bulunduğunu ifade eden Akça, şöyle devam etti:
"Haber kategorisinde 'Görev tamam' fotoğrafını seçtim. Terörle mücadele yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımız, Tendürek Dağı'nın zirvesinde görülüyor, şanlı Türk bayrağımız da dalgalanıyor. Arkada daha yüksek bir tepe var, bu benim dikkatimi çekti. Biz Türklerin bu mücadelesi hiç bitmeyecek. Bir başka yüksek zirve olacak, oraya da o bayrağı dikmek gerekecek. Milletimizin tarihten gelen bir misyonu var, artık dünyada mazlumların yönünü çevirdiği bir ülkeyiz. Bu anlamda bazı işaretler bana çağrıştırdığı için bu fotoğrafı seçtim."
Yüzücü
Spor kategorisinde "Yüzücü" isimli karenin etkileyici olduğunu söyleyen Akça, "7 yaşında bir erkek çocuğu, doğuştan iki bacağı ve sağ kolu da dirsekten aşağı yok ama hayattan hiç kopmamış, yüzücü olmuş. Azmi bunu gösteriyor, etkileyici geldi bana." dedi.
İdlib'de kar
"İdlib'de kar" fotoğrafında ise bir kız çocuğunun harabelerin arasında kar sevincini yaşamaya çalıştığını, içindeki masumiyet duygusunu dışarıya yansıttığını aktaran Akça, "Çocuk her yerde tabii ki çocuk ama bir yönüyle de maalesef biz insanların dünyayı nasıl cehenneme çevirdiğini de gösteriyor. Umarım en kısa zamanda dünyanın bütün mazlum coğrafyalarında o zulümler biter." diye konuştu.
Fotoğrafların, içeriklerini yansıtmaları açısında isimlendirilmelerinin yerinde olduğunu dile getiren Akça, emeği geçenleri kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.