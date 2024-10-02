Anadolu Ajansının ürettiği "haberci drone" TEKNOFEST Adana semalarında
Anadolu Ajansının (AA) öz kaynaklarıyla tasarladığı "haberci drone", Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) tanıtılıyor.
Adana
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı.
AA Medya Teknolojileri Birimi ve AA Spor Kulübü Drone Yarış Takımı tarafından öz kaynaklarla üretilen "haberci drone", ajansın festivaldeki standında ziyaretçilere tanıtılıyor.
Ziyaretçilere, Drone Yarış Takımı tarafından Adana semalarında uçurulan drone hakkında bilgi veriliyor.
Canlı yayın yapabilme imkanı sunuyor
Çift kamera özelliğine sahip drone, kullanıcılarına canlı yayın yapma imkanı sunuyor.
Kendi sınıfındaki diğer ürünlere göre daha az maliyetle tasarlanan "haberci drone", hız özelliğiyle uzun mesafe uçuşlarında kolaylık sağlıyor.
"Muhabir ve kameramana birçok avantaj sağlıyor"
AA Spor Kulübü Drone Yarış Takımı FPV Pilotu Emrullah Yılmaz, ürünün bir süredir AA muhabirleri tarafından haber takiplerinde kullanıldığını söyledi.
"Haberci drone" ile iç ve dış mekanlarda rahat hareket edilebildiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:
"Hedefimiz drone konusunda yurt dışına olan bağlılığımızı ortadan kaldırmak ve güvenilir habercilikte marka haline gelen Anadolu Ajansı muhabir ve kameramanlarının daha iyi refleks vererek ürünü sahada kullanmasını sağlamak. Tasarladığımız drone, canlı yayınların yanında daha dar alanlara girişleri mümkün kılıyor. Bu sayede muhabir ve kameramana birçok avantaj sağlıyor."
Yılmaz, TEKNOFEST'te "haberci drone" ile yaptıkları gösteri uçuşlarını katılımcıların ilgiyle izlediğini, ürünün tanıtımı için basın mensuplarını AA standına beklediklerini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.