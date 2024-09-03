Anadolu Ajansından İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’a ziyaret
Spor Haberleri Direktörlüğü, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ı ziyaret etti.
İstanbul
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Göksel Gümüşdağ, AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir ve AA Spor Haberleri Başmuhabiri Hilmi Sever’i makamında kabul etti.
Ziyarette; İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Medya ve İletişim Sorumlusu Gökhan Yılmaz da hazır bulundu.
RAMS Başakşehir’in Süper Lig ve Avrupa’daki durumu ile Türk futboluyla ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Elbir, Başkan Gümüşdağ’a, AA'nın hazırladığı, 1923 yılında hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmelerin kronolojik olarak ele alındığı "Yıllık 1923" kitabını takdim etti.
Başkan Gümüşdağ da Elbir’e Başakşehir forması hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.