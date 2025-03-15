Anadolu Ajansı kameramanı Vural Elibol'a Empire State Binası Dijital İçerik Yarışması'nda çifte ödül
AA kameramanı Vural Elibol, New York'un sembol yapılarından Empire State Binası'na ilişkin Dijital İçerik Yarışması'nda "Sislerin İçindeki Empire State" dron görüntüsüyle "Büyük Ödül" ve "Video Kategorisi Birinciliği" olmak üzere iki ödül kazandı.
Ankara
New York'ta bulunan 102 katlı Empire State Binası'yla ilgili dijital içerik yarışması düzenlendi.
Yarışmada AA kameramanı Elibol, "Sislerin İçindeki Empire State" dron görüntüsüyle "Büyük Ödül" ve "Video Kategorisi Birinciliği" olmak üzere iki ödül kazandı.
Elibol'un kaydettiği görüntüde Empire State Binası, sisler içinde yer alıyor.
New York'un en görkemli yapılarından Empire State Binası, anteniyle 443,2 metre yüksekliğe sahip.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.