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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı kameramanı Vural Elibol'a Empire State Binası Dijital İçerik Yarışması'nda çifte ödül

AA kameramanı Vural Elibol, New York'un sembol yapılarından Empire State Binası'na ilişkin Dijital İçerik Yarışması'nda "Sislerin İçindeki Empire State" dron görüntüsüyle "Büyük Ödül" ve "Video Kategorisi Birinciliği" olmak üzere iki ödül kazandı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Anadolu Ajansı kameramanı Vural Elibol'a Empire State Binası Dijital İçerik Yarışması'nda çifte ödül

Ankara

New York'ta bulunan 102 katlı Empire State Binası'yla ilgili dijital içerik yarışması düzenlendi.

Yarışmada AA kameramanı Elibol, "Sislerin İçindeki Empire State" dron görüntüsüyle "Büyük Ödül" ve "Video Kategorisi Birinciliği" olmak üzere iki ödül kazandı.

15.03.2025


Elibol'un kaydettiği görüntüde Empire State Binası, sisler içinde yer alıyor.

New York'un en görkemli yapılarından Empire State Binası, anteniyle 443,2 metre yüksekliğe sahip.

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